الري: تنفيذ أعمال حماية وإنشاءات بـ 636.7 مليون جنيه في 2019

كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا عن انجازه قطاع التوسع الأفقي والمشروعات خلال 2019.

لفت التقرير إلى تنفيذ أعمال بقيمة 636.7 مليون جنيه من أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري وحماية جسور الترع وأعمال الطرق ، كذلك تأهيل المجاري المائية وأعمال تغطيات.

من جانبه، أفاد المهندس شحتة عبد الفتاح إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، بأن الوزارة نفذت أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 339.94 مليون جنيه منها عمليات إنشاء سد م1 وسد م 2 لحماية وادي دجلة - طرة – زهراء المعادي، من أخطار السيول بمحافظة القاهرة، وكذلك عملية حماية العصيات من أخطار السيول مركز بني مزار محافظة المنيا، إلى جانب عملية حماية وادي الجير من أخطار السيول مركز البلينا بمحافظة سوهاج، فضلا عن عملية حماية وصلة النوايا بقرية الوادي شرق ترعة الصف بالجيزة ، وكذلك عملية مصب مخر سيل وادي عمارة مركز طهطا محافظة سوهاج (عبادي 2 أ – عبادى 2 ب – عبادى 2 ج – عبادى 2 د بمحافظة أسوان).

وأشار إلى تنفي1 القطاع أعمال إنشاء كباري بقيمة 86.676 مليون جنيه وتشمل إنشاء كوبرى ملاحي على ترعة المحمودية ك 23.300 أمام قرية دمسنا مركز أبوحمص، وإنشاء كوبري ك 62.255 على ترعة الاسماعلية، إلى جانب عملية إنشاء كوبرى مشاه علوى أعلى السكة الحديد وترعه الابراهمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن محافظة بنى سويف ، وعملية إحلال وتجديد كوبري السنترال ك 22.750 على بحر يوسف بمحافظة الفيوم، وكذلك إنشاء كوبري سيارات علوي حمولة 70 طن أعلى الترعة السوهاجية مرورا بنفق منطقة الهويس كوبرى ك 149 على ترعة نجع حمادى الغربية )، لافتاً إلى قيام القطاع بتنفيذ أعمال تأهيل ترع بقيمة 47.246 وتتضمن تأهيل ترعة تأهيل ترعة الخوالد بأماكن متفرقة - تأهيل ترعة المنشأة بأماكن متفرقة.

أوضح رئيس القطاع بأن 2019 تضمنت أيضاً إنشاء أعمال طرق بقيمة 51.6 مليون جنيه، شملت أعمال الطرق بالجسر الأيمن على فرع (1) بطول 8000 متر من الفم حتى قنطرة كم 8.000 ، وكذلك عملية أعمال الطرق بالجسر الأيمن على فرع (1) بطول 9000 متر من قنطرة 8.000 حتى قنطرة كم 17.000 ، إضافة إلى عملية أعمال الطرق بالجسر الأيمن على فرع (1) بطول 7015 متر من 17.000 حتى كم 24.015) وأعمال آخرى بقيمة 111.232 مليون جنيه .

جدير بالذكر أن قطاع التوسع الأفقي والمشروعات يقوم حاليا بتنفيذ عمليات جارية تبلغ قيمتها حوالي 1.2مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 – 2020/2021.