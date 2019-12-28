ماذا فعلت وزارة الثقافة لمواجهة التطرف بالمنيا؟.. إيناس عبد الدايم تجيب

كتب- محمد غايات:

قالت الدكتور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة أطلقت برنامج مكافحة التطرف بالمنيا، في إطار مكافحة التطرف الفكري، بهدف تعزيز قيم وممارسات المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي من خلال تكوين مناخ اجتماعي وثقافي وتنموي داعم للسلم المجتمعي والتنمية المستدامة، ويتضمن البرنامج تنمية الوعي ضد كافة أشكال التمييز الاجتماعي والديني والثقافي، والتنشئة على قيم احترام التنوع وحقوق المواطنة، وتم تنفيذ 50 نشاطاً ثقافياً وفنياً يهدف إلى نبذ التطرف الفكري، بها عروض مسرحية وسينمائية، واحتفالات وطنية استفاد منها نحو 62 ألف مواطن.

وأشارت وزيرة الثقافة، خلال اجتماعها مع الدكتور مصطفي مدبولي لعرض استراتيجة الوزارة وما تم تنفيذه خلال العام الماضي، إلى أن الوزارة نفذت 43925 نشاطاً ثقافياً، تضمنت ندوات وصالونات ومؤتمرات ثقافية ومسرحيات وعروضا فنية، بهدف غرس القيم والعادات الأصيلة للمجتمع المصري، استفاد منها بشكل مباشر نحو 1.177 مليون مواطن، ونفذت 104 عروض مسرحية، و 33760 فعالية ثقافية وفنية بهدف ترسيخ الهوية الوطنية والارتقاء بالذوق العام، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية والفنية التي تعمل على غرس قيم الانتماء الوطني، مثل مسابقة الانتماء الوطني في التأليف المسرحي، والموسم الثاني من مسابقة أنا المصري.

وقامت الوزارة أيضاً بإقامة المعارض والصالونات الفكرية لتعريف الشباب بهويتهم الثقافية، من بينها صالون الشباب، ومنتدى الحوار الثقافي، وافتتاح الدورة الأربعين من المعرض العام بمتحف الفن المصري للفنانين التشكيليين، وإطلاق فعاليات المعرض الثالث من سلسلة "كنوز متاحفنا الفنية"، وكرمت وزارة الثقافة 17 شخصية من رموز ثورة 1919 والتي تمثل لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث ضمن الفعاليات التي تنظمها الوزارة بمناسبة مئوية ثورة 1919.