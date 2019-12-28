الكنيسة الأرثوذكسية تصدر بيانا بشأن واقعة قطع العلاقات مع الكنيسة الروسية

كتب- مصطفى علي:

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن ما تناقلته وسائل إعلامية بشأن قطع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية علاقتها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية- غير صحيح.

وقالت الكنيسة، في بيان لها اليوم، إن ما تم تداوله في هذا الشأن يخص غبطة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وليس قداسة البابا تواضروس الثاني.

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن العلاقة بينها وبين الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وبين قداسة البابا تواضروس الثاني وقداسة البطريرك كيريل علاقة ممتازة، وإن هذه العلاقات لها حاليا عدة أوجه للتعاون المشترك بين الكنيستين، على صعيد المؤسسات التعليمية الاهوتية وتبادل الخبرات الرهبانية والرعوية والإعلامية أيضا في مجالي خدمة المجتمع المحلي في كل من البلدين والخدمة في أراضي الهجرة.

وشددت الكنيسة على أنها تتطلع كما الكنيسة الروسية إلى مزيد من التعاون والتقارب والعمل المشترك بما يحقق صالح الكنيستين.​