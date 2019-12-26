وزير الأوقاف يزور الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد

كتب - محمود مصطفى:

زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الخميس، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، المقر البابوي اليوم الخميس؛ لتهنئة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وقال وزير الأوقاف، في بيان الخميس، إن "الزيارة تأتي تأكيدا على أننا نحيا معًا بروح المواطنة العظيمة، نعيش معًا مناسباتنا السعيدة، ونعمل معًا على حماية أوطاننا ورفعة شأنها، في ضوء سماحة الأديان وعظمة الحضارة المصرية السمحة والروح الوطنية الصافية، والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتناول الحديث مفهوم سماحة الأديان والعمل المشترك لترسيخ مفهوم حماية دور العبادة وحرية المعتقد، والعمل الوطني المشترك، وإعلاء القيم والمشتركات الإنسانية، وضرورة العمل البناء وبث روح التفاؤل والأمل في غد مشرق.