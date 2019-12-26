بالأسماء.. إسقاط الجنسية عن 6 مواطنين بينهم 3 اكتسبوا الإسرائيلية

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 6 مواطنين، بينهم 3 مواطنين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح الخميس، قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن:

1 ـ عرفات يوسف عرفات، فلسطيني، لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

2 ـ علاء الدين محمد صلاح الدين من مواليد إسرائيل لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية.

3 ـ بسام أحمد عبدالعاطي سليمان من مواليد القاهرة لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية.

4 ـ سوزان أحمد عبد العاطي سليمان لتجنسها بالإسرائيلية دون إذن مسبق.

5 ـ صفا بنيامين زكى غبريال من مواليد القاهرة لتجنسه بالأمريكية دون إذن مسبق.

6 ـ ماهر إسماعيل حمدان المصري لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

