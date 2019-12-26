اليوم..وفد رفيع المستوى من الأوقاف يزور الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد

كتب - محمود مصطفى:

يتوجه الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف، عصر الخميس، على رأس وفد دعوي كبير من كبار قيادات الوزارة،، إلى الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وأشقاء الوطن بعيد الميلاد المجيد.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له الخميس، أن الزيارة تأكيدا على أننا نحيا معًا بروح المواطنة العظيمة، ونعيش معًا مناسباتنا السعيدة، ونعمل معًا على حماية أوطاننا ورفعة شأنها، في ضوء سماحة الأديان وعظمة الحضارة المصرية السمحة والروح الوطنية الصافية، والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ( حفظه الله ).​