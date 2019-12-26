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اليوم..وفد رفيع المستوى من الأوقاف يزور الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد

10:26 ص الخميس 26 ديسمبر 2019
اليوم..وفد رفيع المستوى من الأوقاف يزور الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

يتوجه الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف، عصر الخميس، على رأس وفد دعوي كبير من كبار قيادات الوزارة،، إلى الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وأشقاء الوطن بعيد الميلاد المجيد.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له الخميس، أن الزيارة تأكيدا على أننا نحيا معًا بروح المواطنة العظيمة، ونعيش معًا مناسباتنا السعيدة، ونعمل معًا على حماية أوطاننا ورفعة شأنها، في ضوء سماحة الأديان وعظمة الحضارة المصرية السمحة والروح الوطنية الصافية، والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ( حفظه الله ).​

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف الكاتدرائية المرقسية البابا تواضروس عيد الميلاد المجيد

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