لمتابعة المشروعات الجارية.. وزير التنمية المحلية يجتمع بمحافظ أسوان

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطن.

وبحث شعراوي مع عطية، احتياجات ومتطلبات المحافظة فيما يخص تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها فيما يخص الرصف والإنارة والتجميل وتحسين ورفع كفاءة الطرق ومشروعات البنية التحتية التي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية، ودراسة إقامة جراجات متعددة الطوابق والاستغلال الأمثل لبعض المساحات الموجودة بمدن المحافظة والاستفادة من التجربة التي تم إطلاقها في عدد من محافظات الجمهورية في هذا الشأن.

كما تم خلال اللقاء متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزارء أثناء الجولة التي قام بها لبعض المناطق بمحافظة أسوان خلال حضوره منتدى أسوان للسلام والتنمية منتصف شهر ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى استعراض جهود المحافظة فيما يخص استغلال كافة المشروعات المؤجرة بأفضل صورة لزيادة الموارد المالية واستغلال كافة المزايا النسبية التي تتمتع بها محافظة أسوان.

وبحث اللواء محمود شعراوي، مع اللواء أشرف عطية، جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والقيام بالاحتياجات المطلوبة في هذا الشأن.

وأكد الوزير، أن محافظة أسوان ستشهد نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة والبناء على الجهود التي شهدتها المحافظة خلال العام المالي السابق.

وشدد الوزير، على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة بما يوفر فرص عمل وخاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب.