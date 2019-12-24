"بطل الحكاية".. أغنية لحسين الجسمي في احتفالية "قادرون باختلاف"

كتب- محمد عبدالناصر:

أدى الفنان حسين الجسمي، أغنية "بطل الحكاية" كأغنية رسمية لاحتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور الرئيس السيسي.

وشارك الجسمي، في أداء الأغنية مع الطفلة ندى من متحدى الإعقابة البصرية، وعبدالرحمن عبدالرحمن متحدى إعاقبة بصرية، وهشام متحدى إعاقة التوحد.

وشارك الرئيس اليوم، في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، بمركز المنارة، كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض القافلة الطبية للكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة والاطلاع على نشاط القوافل في هذا الإطار، معرض المرأة المعيلة للأطفال ذوي الهمم.

وأعرب الرئيس السيسي عن بالغ تقديره للجهود المبذولة لرعاية وتمكين أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم والعزيمة.