عزل راكب مصري قادم من الخرطوم للاشتباه في إصابته بالملاريا

كتب- محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، راكبا مصريا فور وصوله من الخرطوم، للاشتباه في إصابته بالملاريا.

فوجئ أطباء الحجر الصحي بسوء الحالة الصحية للراكب المصري "46 عاما"، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "بدر" القادمة من الخرطوم، ووقع طبيب الكشف الطبي عليه، وأكد أنه يعاني من أعراض الملاريا ولا بد من عمل الفحوصات الطبية.

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الراكب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوه من العدوى، وتم نقله تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بسيارة إسعاف المطار.​