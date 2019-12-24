أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح سد النهضة الطقس أسعار الدولار عزل ترامب أسعار الذهب

عزل راكب مصري قادم من الخرطوم للاشتباه في إصابته بالملاريا

11:33 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
عزل راكب مصري قادم من الخرطوم للاشتباه في إصابته بالملاريا

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، راكبا مصريا فور وصوله من الخرطوم، للاشتباه في إصابته بالملاريا.

فوجئ أطباء الحجر الصحي بسوء الحالة الصحية للراكب المصري "46 عاما"، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "بدر" القادمة من الخرطوم، ووقع طبيب الكشف الطبي عليه، وأكد أنه يعاني من أعراض الملاريا ولا بد من عمل الفحوصات الطبية.

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الراكب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوه من العدوى، وتم نقله تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بسيارة إسعاف المطار.​

مطار القاهرة الدولي الملاريا الحجر الصحي الخرطوم

الخبر التالى:

مدبولي: لست وزيرا للاستثمار.. والهيئة عادت لسابق عهدها بتبعيتها لمجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة تقرر إيقاف مرتضى وفرج عامر