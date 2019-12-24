عبدالعال يستقبل الكاتب الصحفي ياسر رزق

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كتب- حمد على

استقبل الدكتور علي عبدالعال بمكتبه عقب الجلسة العامة أمس، الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقي.

تم خلال اللقاء مناقشة وضع القارة الأفريقية على الأجندة الإعلامية في إطار اهتمام القيادة السياسية بترسيخ العلاقات المصرية-الافريقية، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وكان الكاتب ياسر رزق قد التقى بأعضاء لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب - أمس - لمناقشة الهوية المصرية، ومدى ارتباطها بدول القارة الأفريقية.​