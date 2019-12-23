أول تعليق من نائب وزير الزراعة الجديد: السيسي وجهنا بتطوير الخدمات

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف بضرورة تطوير الخدمات الزراعية التي تقدم للجمهور، والعمل بجدية وطرح حلول مختلفة والتعامل بهدوء وعدم إقصاء أحد.

وأضاف الصياد في تصريح خاص لمصراوي، أن القادم سيكون أفضل وخلال أقرب وقت سنقيم المشروعات ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير المشروعات القائمة، لافتا إلى أهمية العمل وفقا الإمكانيات المتاحة والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأكد نائب وزير الزراعة، أنه لن يتم الإعلان عن أي مشروع قبل البدء في تنفيذه وتطبيقة على أرض الواقع، وأن الرئيس لديه اهتمام خاص بالزراعة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مؤكدا على دعم كافة القطاعات. ​