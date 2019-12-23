أمطار بالقاهرة.. الأرصاد تعلن بيان حالة أول 48 ساعة في موجة الطقس السيئ​

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقلبة يومي الثلاثاء والأربعاء على مختلف الأنحاء، حيث تشهد موجة من الصقيع وسط سيناء بجانب سقوط الأمطار الرعدية على السواحل الشمالية وتصل للقاهرة الأربعاء.

طقس الثلاثاء

يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفشة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد للقاهرة وشمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية 19 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 13

الوجه البحري والقاهرة 19 10

جنوب سيناء والغردقة 26 14

شمال الصعيد 21 07

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 12

طقس الأربعاء

يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا وتصل لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد إلى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وحول بيان درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

السواحل الشمالية الغربية 18 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 13

الوجه البحري والقاهرة 18 11

جنوب سيناء والغردقة 25 14

شمال الصعيد 20 07

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 12