5 يناير.. بدء تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" والأكثر تميزًا بدمياط الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 5/1/2020، وحتى يوم الخميس 23/1/2020، تسليم قطع الأراضي للحاجزين بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بمنطقة (B)، بالحديقة الدولية، وكذا قطع الأراضى الأكثر تميزًا (المحجوزة إليكترونيًا) بالمنطقة (1) بالحديقة الدولية.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: في بيان اليوم، بالنسبة لأراضي "بيت الوطن"، سيتم تسليم القطع من 2 : 12، يوم الأحد 5/1/2020، والقطع من 13 : 23، يوم الإثنين 6/1/2020، والقطع من 26 : 34، ومن 36 : 37، يوم الأربعاء 8/1/2020، والقطع من 38 : 48، يوم الخميس 9/1/2020.

وأضاف: سيتم تسليم القطعتين (49 - 50)، والقطع من 52 : 54، والقطعة 56، والقطع من 58 : 60، والقطعتين (62 - 63)، يوم الأحد 12/1/2020، والقطع من 64 : 67، ومن 69 : 74، والقطعة 76، يوم الإثنين 13/1/2020، والقطع من 77 : 79، ومن 82 : 89، يوم الثلاثاء 14/1/2020، والقطعة 90، والقطع من 92 : 101، يوم الأربعاء 15/1/2020، والقطع من 102 : 112، يوم الخميس 16/1/2020، والقطع من 113 : 123، يوم الأحد 19/1/2020.

وفيما يتعلق بأراضى الأكثر تميزاً، أوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 1 : 11، يوم الأحد 5/1/2020، والقطع من 12 : 22، يوم الإثنين 6/1/2020، والقطع من 23 : 33، يوم الأربعاء 8/1/2020، والقطع (36 - 39 - 40)، والقطع من 43 : 47، والقطع (49 - 51 - 52)، يوم الخميس 9/1/2020.

وأشار المهندس محمد السيد مصطفى رجب، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 53 : 58، والقطعتين (60 - 62)، والقطع من 64 : 66، يوم الأحد 12/1/2020، والقطعتين (67 - 69)، والقطع من 74 : 79، ومن 81 : 83، يوم الإثنين 13/1/2020، والقطع من 85 : 89، ومن 91 : 95، والقطعة 97، يوم الثلاثاء 14/1/2020، والقطع من 98 : 102، ومن 104 : 109، يوم الأربعاء 15/1/2020، والقطع من 110 : 120، يوم الخميس 16/1/2020، والقطع من 121 : 131، يوم الأحد 19/1/2020، والقطع من 132 : 134، يوم الإثنين 20/1/2020، مضيفاً أنه تم تخصيص الأيام من 20 : 23/1/2020، لتسليم من تخلف عن موعده.