"إسكان النواب": مشروع قانون المحليات لا يراعي المصلحة الوطنية

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، وأمين مساعد حزب مستقبل وطن، تعليقًا على ما حدث في جلسة مجلس النواب، اليوم الأحد، إنه يوجه الشكر الجزيل للأحزاب المصرية وعلى رأسها، "المصريين الأحرار ـ الوفد ـ حماة الوطن ـ المؤتمر ـ الشعب الجمهوري ـ السلام الديمقراطي ـ مصر الحديثة"، والتي حملت على عاتقها الحفاظ على مبادئ 30 يونيو في رفضها مشروع قانون المحليات، والذي لا يمكن تأويله إلا أنه وضع من أجل مصالح شخصية، دون أن يراعي المصالح الوطنية، والحفاظ على المكتسبات الدستورية.

ووجّه حمودة، التحيه لشيخ النواب النائب كمال أحمد، حول ما قاله اليوم بشأن ما أبداه من عوار في مشروع قانون المحليات، من عيوب قانونية وتشريعية.

وتسائل رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، قائلًا: "إذا لم تكن كل هذه القوى السياسية والنواب المخضرمين، لاتفهم في القانون والدستور فمن إذن الذي يفهم في القانون؟".