حال رحيله.. من يخلف أسامة هيكل في عضوية النواب؟

كتب- أحمد علي:

ودع النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، زملاءه باللجنة صباح الأحد، بعد أنباء تولية مسؤولية وزارة الإعلام في حكومة المهندس مصطفي مدبولي والمقرر أن يشمل التعديل الوزاري من 8 لـ10 وزارات.

ووفقا لقانون انتخابات مجلس النواب، من المتوقع تصعيد أحمد حسن أبوالعزم، المسجل برقم 2 بالقائمة الاحتياطي عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، ليحل محل النائب أسامة هيكل الذي حظي بالترتيب رقم (2) بالقائمة الأساسية، وذلك حال تولي هيكل حقيبة الإعلام

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.​