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هيكل للإعلام.. مصادر برلمانية تكشف تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

11:02 ص الأحد 22 ديسمبر 2019
هيكل للإعلام.. مصادر برلمانية تكشف تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

أسامة هيكل

كتب- أحمد علي:

كشفت مصادر برلمانية عن تفاصيل التعديل الوزاري، المقرر إجراءه اليوم الأحد.

وقالت المصادر، لمصراوي، إن التشكيل الجديد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وأسامة هيكل، وزيرًا للإعلام، وعمر مروان، وزيرًا للعدل، وعلاء فواد، وزيرًا لشؤون مجلس النواب، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة للتعاون الدولي، ونيفين جامع، وزيرة للصناعة، ونيفين القباج، وزيرة للتضامن، وهالة السعيد، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وسيد القصير، وزيرًا للزراعة، ومحمد منا، وزيرًا للطيران المدني.

أسامة هيكل التعديل الوزاري مصطفي مدبولي وزارة الإعلام

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