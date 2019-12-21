انطلاق الجلسات المغلقة لاستكمال مفاوضات سد النهضة في الخرطوم

كتب- أحمد مسعد:

انطلقت اليوم السبت، فعاليات الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة، في العاصمة السودانية الخرطوم، لاستكمال مباحثات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

واستهل اللقاء بكلمات افتتاحية لكل ممثل عن الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، قبل بدء انطلاق الجلسات المغلقة.

ووصل وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبدالعاطي، إلى الخرطوم، مساء الجمعة، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا)، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

وعقد الاجتماع الأول في إثيوبيا يومي 15 و16 نوفمبر الماضي، والاجتماع الثاني بالقاهرة يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، إضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر الجاري في واشنطن، بحضور وزراء الخارجية، والموارد المائية من الدول الثلاث، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي وبحضور رئيس البنك الدولي.

وتضمنت الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية، والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير المقبل، في إطار السعي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، وأيضا في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.​