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تحصيل الأقساط المتأخرة على الشقق بدمياط الجديدة.. وإزالة الإشغالات بـ6 أكتوبر

10:49 ص السبت 21 ديسمبر 2019
تحصيل الأقساط المتأخرة على الشقق بدمياط الجديدة.. وإزالة الإشغالات بـ6 أكتوبر

مشروع سكن مصر في دمياط الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن لجنة الحجز الإداري المكونة بالإدارات المختصة بجهاز المدينة شنت حملة مكبرة على الوحدات السكنية بمنطقة إسكان الشباب بالحي الرابع بالمدينة، لتحصيل الأقساط المستحقة على ملاك الوحدات بالمنطقة، بالاشتراك مع شرطة التعمير بمدينة دمياط الجديدة.

وأضاف رجب في بيان اليوم، أن تلك اللجنة منوط بها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري والمرور الدوري على الوحدات السكنية المستحق عليها أقساط، وإيقاف التعامل على الوحدات السكنية المستحق عليها قسطين فأكثر، مؤكداً استمرار تلك الحملات لتحصيل المتأخرات المالية للجهاز لدى العملاء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكي هذه الوحدات السكنية المخالفة.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين والإعلانات المخالفة، شملت الحملة منطقة الحصري والمحاور الخدمية بالمدينة.

وأكد الشربيني، استمرار الحملات لتشمل المدينة بأكملها، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى أنه على أصحاب الإعلانات المخالفة ومنتهية التصاريح سرعة التوجه إلى مقر جهاز المدينة لتقنين أوضاعهم وتحديد الأماكن المناسبة لنشر تلك الإعلانات.

مدينة دمياط الجديدة إزالة الإشغالات الوحدات السكنية مدينة 6 أكتوبر

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