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الخطيب يعتذر عن حضور احتفالية الوفد.. وبهاء أبو شقة يوجه له التحية

08:25 م الجمعة 20 ديسمبر 2019
الخطيب يعتذر عن حضور احتفالية الوفد.. وبهاء أبو شقة يوجه له التحية

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي


كتب- ميرا إبراهيم:

اعتذر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن حضور احتفالية الوفد لتكريم الأفضل رياضيًا خلال عام 2019، اليوم الجمعة.

وقال طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي: "تحية للوفد وعلاقته بالأهلي على مدار التاريخ، الأهلي قلعة الوطنية والأخلاق، الخطيب اعتذر عن الحضور لظروف صحية وتواجده في فرنسا".

وحرص المستشار بهاء الدين أبو شقة على توجيه التحية للخطيب، وتمنى له الشفاء العاجل.

وينظم حزب الوفد اليوم الجمعة، احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.

مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب حزب الوفد بهاء أبو شقة

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