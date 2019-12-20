وزير الآثار يتفقد المعبد اليهودي وعددًا من متاحف الإسكندرية

كتب- محمد عاطف:

توجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إلى مدينة الإسكندرية، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروعي ترميم وتطوير المعبد اليهودي "إلياهو هنابي" والمتحف اليوناني الروماني، بالإضافة إلى تفقد سير العمل في متحفي المجوهرات والإسكندرية القومي.

وتضمنت الجولة تفقد مبنى المعبد بالكامل، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع ترميمه والتي تضمنت التدعيم الإنشائي للمبنى والترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية والحوائط المزخرفة والعناصر الخشبية والنحاسية، بالإضافة إلى تطوير نظم للإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار، تمهيدًا لافتتاحه في شهر يناير 2020.

كما تفقد الوزير مستجدات الأعمال بمشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني، والتي تم تنفيذ أكثر من 60% منها حيث تم الانتهاء بالكامل من التدعيم الإنشائي لمبنى المتحف والهيكل المعدني وجاري الآن تنفيذ أعمال الترميم الدقيق للبوابة الرئيسية للمتحف والحوائط الحجرية، والأسوار الخارجية، كما تم البدء في أعمال التشطيبات النهائية لبعض قاعات العرض المتحفي، تمهيدًا لافتتاحه نهاية عام 2020.

يذكر أن أعمال مشروع التطوير والترميم للمتحف بدأت في فبراير 2018 بعد توقف الأعمال منذ عام 2010، حيث يأتي مشروع ترميم المعبد اليهودي والمتحف اليوناني الروماني ضمن اهتمام الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الآثار بالاهتمام والحفاظ على جميع آثارها وتراثها، سواء كان فرعونيًا أو يهوديًا أو قبطيًا أو إسلاميًا، وتوليها نفس الأهمية، وطبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في شهر أبريل عام 2017، لتطوير وترميم 8 مواقع أثرية منها قصر البارون في حي مصر الجديدة، والذي من المقرر افتتاحه في شهر يناير2020، وقصر محمد علي شبرا، واستكمال أعمال المتحف القومي للحضارة في منطقة الفسطاط، والذي سيستقبل، قريبًا من متحف المصري بالتحرير، المومياوات الملكية في موكب مهيب، بالإضافة إلى تطوير منطقة أهرامات الجيزة،، وترميم قصر ألكسان بأسيوط.

كما زار الوزير متحفي المجوهرات والإسكندرية القومي، للوقوف على تنظيم سير العمل وكفاءة الخدمات التي تقدم للزائرين بهما، لتنشيط حركة السياحة الثقافية وتشجيع الزائرين المصريين وخاصة الأطفال لزيارة المتاحف الإقليمية للتعرف على عظمة حضارة بلادهم ورفع الوعي الأثري والثقافي لديهم، كما اجتمع بالعاملين لمناقشة تطوير العمل المتحفي.