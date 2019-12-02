"التموين": 50 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات خلال عامين.. وطرح ٥ فرص جديدة

كتب- محمد سامي:

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز بصدد طرح ٥ فرص استثمارية جديدة قريبًا في كل من محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد والسويس والشرقية وكفر الشيخ،

وأوضح عشماوي، أن إجمالي ما طرح من فرص استثمارية حقيقية على كل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال العامين الماضيين يقدر بـ50 مليار جنيه لـ18 مشروعا في 11 محافظة على مساحة 360 فدانا، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف "عشماوي"، على هامش وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستيه بالمنوفية، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، ما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في دوريات الاستثمار العالمية.

وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار: "نسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية، وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي، وذلك بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبرى في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة".

وأضاف "عشماوي"، أن المشروعات التنموية تعمل على تغير ثقافة وفكر المجتمع، مشيرًا إلى أن المشروعات التجارية و اللوجستية تعد من المشروعات كثيفة العمالة.

ولفت إلى أن قطاع التجارة يستحوذ على 33% من إجمالي فرص العمل المتاحة بالدولة، مؤكدًا على أن المشروع سيغير وجه المنطقه ويجعلها جاذبة للاستثمار.