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صقيع وشبورة.. تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

09:47 م الخميس 19 ديسمبر 2019
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كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء.

وأوضحت الهيئة، أن الرؤية في الشبورة المائية تقل صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 11 21

شبين الكوم 11 21

طنطا 11 22

دمنهور 10 22

الإسكندرية 10 23

بلطيم 11 22

مطروح 11 20

السلوم 10 19

سيوة 09 18

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الزقازيق 11 22

الإسماعيلية 11 21

السويس 10 21

العريش 11 19

رفح 10 19

رأس سدر 12 23

نخل 00 19

نويبع 17 21

طابا 11 20

كاترين 02 15

الطور 13 22

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 25

مرسى علم 16 23

الفيوم 10 22

بني سويف 10 22

المنيا 07 22

أسيوط 08 20

سوهاج 09 22

قنا 09 22

الأقصر 09 25

أسوان 11 26

أبوسمبل 17 24

الوادي الجديد 10 25

شلاتين 13 26

أبو رماد 12 25

حلايب 13 24

رأس حدربة 12 25

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية شبورة مائية طقس الجمعة

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