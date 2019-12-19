محافظ الجيزة يطلق اسم الشهيد عصام عيسى على مدرسة بالشيخ زايد

الجيزة- (أ ش أ):

قرر محافظ الجيزة أحمد راشد، إطلاق اسم الشهيد اللواء عصام عيسى أحمد الخولي، على مدرسة الحي الثالث الرسمية لغات مدينة الشيخ زايد.

وقال المحافظ -في بيان اليوم الخميس- إنه يتم إطلاق أسماء الشهداء تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن الوطن ورفعة شأنه، موضحا أن القرار جاء بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة.

من جهة أخرى، حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق مركز ومدينة الصف للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والصناعية في حالة وجود أنشطة صناعية وذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وفي هذا الصدد، أصدر محافظ الجيزة قراراً اليوم بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة الصف والوحدة المحلية والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي والقرى التابعة لها والوحدة المحلية للأقواز والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بغمازة الصغرى والقرى التابعة لها) وذلك للشوارع بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 أمتار.

وجاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيها وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكنى 135 جنيها.