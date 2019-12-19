الأحد.. اجتماع اللجنة البرلمانية للرد على بيان الحكومة

كتب - أحمد علي:

تعقد اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على بيان الحكومة اجتماعاً برئاسة وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف؛ وذلك فى تمام العاشرة والنصف من صباح الأحد المقبل بقاعة 25 يناير بمقر المجلس.

كانت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة - الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في 8 أكتوبر الماضي - قد قررت في اجتماعها السابق يوم 11 ديسمبر الجاري تشكيل لجنة لصياغة التقرير النهائي، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، ودعوة الحكومة لحضور الاجتماع المقبل للجنة في 22 ديسمبر الجاري.

وأوضح رئيس اللجنة - خلال اجتماعها - أن اللجان النوعية سترفع ملاحظاتها وتوصياتها قبل يوم 17 ديسمبر الجاري تمهيدا لإعداد الصياغة النهائية للتقرير ، وأشار الشريف إلى أن مشروع التقرير يراعي المحاور والأهداف الاستراتيجية لبيان الحكومة، والمستجدات المواكبة والمصاحبة للبيان، إلى جانب إلقاء مزيد من الضوء على الأوضاع الاقتصادية في مصر في منتصف عام 2014.

ولفت الشريف إلى أن مشروع تقرير اللجنة يراعي كذلك آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الدولة المواطن، وتقييم برامج الحماية الاجتماعية التي صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتخفيف وطأته على المواطن ، خاصة محدودي ومعدومي الدخل، فضلا عن تقييم برامج التشغيل لخفض نسبة البطالة خاصة بين الشباب.

ونوه الشريف إلى أن مشروع التقرير يراعي أيضا تقييم وآثار المشروعات التنموية القومية وخاصة المدن الجديدة، ورصد ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن في المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن التقرير النهائي سيتضمن كل ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة، على أن يتضمن تقريرا شاملا، وآخر يشمل التوصيات الواردة من كل لجنة نوعية، وكذلك التي سيطرحها أعضاء المجلس في الجلسة العامة التي ستنظر التقرير النهائي.