الصحة: علاج 81 ألف مواطن عبر 67 قافلة مجانية

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ80 ألفاً و979 مواطناً من خلال 67 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الحالي، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة - في بيان اليوم الخميس- أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 599 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 10 آلاف و920 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 19 ألفاً و205 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 1326 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جانبها.. لفتت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إلى أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 4 آلاف و826 مواطناً بمحافظة أسوان، و1398 مواطناً بأسيوط، و7 آلاف و487 مواطناً بالإسكندرية، و1699مواطناً بالإسماعيلية، و1359 مواطناً بالأقصر، و1129 مواطناً بالبحر الأحمر، و2936 مواطناً بالبحيرة، و11 ألفاً و883 مواطناً بالجيزة، و3 آلاف و670 مواطناً بالدقهلية، و863 مواطناً بالسويس، و3 آلاف و999 مواطناً بالشرقية.

وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لـ647 مواطناً بالغربية، و4 آلاف و108 مواطنين بالفيوم، و4 آلاف و192 مواطناً بالقاهرة، و5 آلاف و519 مواطناً بالقليوبية، و2299 مواطناً بالمنوفية، و2651 مواطناً بالمنيا، و1656 مواطناً بالوادي الجديد، و4 آالاف و343 مواطناً ببني سويف، و822 مواطناً بجنوب سيناء، و3 آلاف و746 مواطناً بدمياط، و3 آلاف و702 مواطن بقنا، و5 آلاف و581 مواطناً بكفر الشيخ، و464 مواطناً بمطروح.