زاهي حواس: منتدى شباب العالم أكد للجميع أن مصر آمنة

كتب - مصطفى علي:

أبدى الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، سعادته بتنظيم منتدى شباب العالم، وتجمع الشباب من مختلف دول العالم، ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم في حضور الجلسات والندوات، قائلًا إن "وزارة السياحة لو أنفقت ملايين الدولارات لإيصال رسالة للعالم بأن مصر بخير وآمنة، لن تصل مثلما نجح المنتدى في القيام بهذا الدور".

وأضاف حواس لمصراوي على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كنا نتعرض لهجوم من بعض الدول، ولكن بعد الاكتشافات الأثرية الأخيرة ومعرض توت عنخ آمون الدولي وسفريات الرئيس السيسي بالخارج أثبتت قوة مصر السياسية والثقافية في العالم كله، مؤكدا أن هذا المنتدى يلتقي خلاله الشباب من كل دول العالم وهي أعظم رسالة تقدم للعالم.

وفيما يتعلق بآخر جهود استرداد الآثار المهربة، قال حواس، إن الدولة ممثلة في وزارة الآثار تقوم بجهود كبيرة من خلال الوزير الدكتور خالد العناني ولجنة الآثار المستردة، حيث نجحت في استرداد أكثر من ألف قطعة أثرية، لافتا إلى أنه يجري الآن إعداد مشروع قانون بمحاسبة كل من يتورط في خروج أي قطعة أثرية من مصر بصورة غير قانونية، متمنيا أن تعود في يوم من الأيام رأس نفرتيتي من برلين وحجر رشيد من متحف لندن والقبة السماوية من اللوفر.