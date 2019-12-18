احتفالًا بيوم اللغة العربية.. "الإفتاء" تنشر الكتابة الصحيحة للصلاة على النبي

كتب- محمود مصطفى ومحمد عبدالناصر:

دوّنت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على "فيسبوك"، احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية، عن كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد، ومتى نكتب صلِّ" ومتى نكتبها "صلى".

وقالت دار الإفتاء اليوم الأربعاء، إن القاعدة النحوية تقول: الفعل المعتل الآخر يُبنى على حذف حرف العلة، لذلك فعند فعل الأمر منه (والمراد من الأمر هنا الدعاء) يجب حذف حرف العلة فنقول "اللهم صلِّ على سيدنا محمد"، وفيما عدا ذلك لا تحذف الألف اللينة وهي التي ترسم ياء، فنقول مثلا "محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم".



وأوضحت دار الإفتاء، أن خلاصة الأمر تحذف الألف اللينة في الدعاء "اللهم صلِّ على سيدنا محمد" ولا نحذفها في غير ذلك "محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم".