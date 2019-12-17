قومي المرأة يشيد بمشاركة وزيرة البيئة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية

كتبت- نور العمروسي:

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بتصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشأن التجربة المصرية لتمكين المرأة، في لقاء رفيع المستوى حول المرأة والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، وذلك خلال فاعليات يوم المرأة ضمن فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدره المجلس اليوم - إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد عبرت عما وصلت إليه المرأة المصرية من مكتسبات، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في ظل إدارة سياسية تؤمن بحقوق المرأة وتمكينها.

كما أعربت عن فخرها بوزيرات مصر ، مؤكدة أنهن فخر لكل امرأة مصرية ، وخير من يشرف مصر في المحافل الدولية، مشيدة بتصريحات وزيرة البيئة فيما يخص الدور المهم الذي تقوم به المرأة المصرية في حماية البيئة ومحاربة تغير المناخ ، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.

يذكر أن وزيرة البيئة أشادت - خلال مشاركتها فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية - بالتجربة المصرية في تمكين المرأة المصرية سياسيا واقتصاديا، وأنها أخذت وضعها في أعلى مستويات العمل العام وصولا إلى الثقة في قدرتها وحصولها على نسبة ٢٥ % من التمثيل البرلماني المقبل ووصولها إلى ٨ وزيرات تعملن على ملفات صعبة ومهمة. ​