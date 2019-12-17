غضب برلماني من محافظ الفيوم لتغيبه.. والأعضاء: لا نقبل الاستعلاء على النواب

كتب - أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حالة من الغضب والانتقادات الموسعة بعد تغيب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن الحضور للجنة دون تقديم اعتذار رسمي للمرة الثانية على التوالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة بشأن مطالب وإشكاليات المواطنين التي تستدعي لحلول توافقية على أرض الواقع.

وطرح رئيس اللجنة أحمد السجيني، تساؤلات على اللواء عبدالقادر النوري، سكرتير عام محافظة الفيوم، بشأن عدم حضور المحافظ، ليرد بأن حضوره تم بناء على توجيهات المحافظ وتأشيرته على الخطاب الموجه من البرلمان بالحضور، ليعقب السجيني بقوله: "هل يوجد ارتباط رئاسي أو حكومي؟"، ليرد السكرتير العام بقوله :"مش عارف الصراحة".

وقال "السجيني"، :"هذا المنهج يعد عدم تقدير للبرلمان والسلطة التشريعية خاصة أنه للمرة الثانية تحدث هذه الإشكالية حيث الاجتماع الأول لم يحضر أي من ممثلي المحافظة واجتماع اليوم، المحافظ لم يحضر أيضا ومن ثم هذا عدم تقدير وعدم تعاون من محافظ الفيوم للبرلمان وهو بحكم الدستور غير مقبول".

وأكد السجيني على أنه في مثل هذه الحالات يتم رفع أعمال الجلسة وعدم استكمالها إلا إذا رأى نواب المحافظة المتقدمين بطلبات الإحاطة غير ذلك، ومن ثم أتاح لهم فرصة التعبير عن رؤيتهم.

وقالت النائبه نشوي حسين، إنها تطلب الاستكمال بحضور السكرتير العام حرصًا على مصالح المواطنين المتأخرة، واتفق معها النائب ياسر سلومة، مؤكدًا على أنه مع التقدير بشأن قيم ومبادئ اللجنة نطلب الاستكمال من أجل مصالح المواطنين.

واتفق معه النائب ممدوح الحسيني، مؤكدًا على أن المحافظ الجديد يعمل ليل نهار، واتصور أن هناك مانع كبير حال بين حضوره للجنه، ومن ثم نعمل على استكمال الاجتماع من أجل مصالح المواطنين، فيما عبر النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب عن غضبه من عدم حضور المحافظ بقوله: "دي رسالة سلبية عن البرلمان ونحن لسنا في حالة خصام نحن فريق واحد ولا يجوز التعامل بهذه الطريقة الغير مقبولة التي تعطي رسائل سلبية".

وأضاف: "ماحدث من محافظ الفيوم عدم تقدير للمسؤولية لثاني مرة، ويؤكد أنه غير جاهز للعمل ويؤمن بشغل المكاتب ليس أكثر وهو ما لا يفيد المواطن"، مؤكدًا على أنه عضو في الحكومة ولا بد أن يحضر خاصة أن هذا المنهج استعلائي على البرلمان ونحن لانقبل استعلاء محافظ الفيوم على البرلمان.

ولفت إلى أن لجنة الإدارة المحلية، تعمل كتف كتف مع الحكومة من أجل مصالح المواطنين، ويأتي نوابها من مختلف المحافظات من أجل المصلحة العامة، ومن ثم حضور التنفيذيين ضرورة مهمة من أجل تحقيق الحلول على أرض الواقع، قائلا:"في مرة تغيب الوزير النشيط نتيجة عرض خاطئ عن الحضور للبرلمان وفي الجلسة التالية حضر وقبل أن يبدأ تقدم بالاعتذار للجنة وهذا يؤكد وجود القيادات الواعية التي تعمل بالحكومة وليس القيادات الأخرى التي تستعلي على البرلمان".

وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجيني بقوله: "نزولا على رغبة نواب الفيوم سيتم استكمال الاجتماع، ولكن برئاسة النائب وكيل اللجنة محمد الحسيني"، في الوقت الذي ترك السجيني رئاسة اللجنة للحسيني وانسحب من اللجنة.