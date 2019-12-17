المتحدث باسم وزارة الخارجية: "من هو المجلس الرئاسي اللليبي؟"

غرّد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على الحساب الرسمي له في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "من هو المجلس الرئاسي اللليبي".

وأضاف حافظ: "من هو "المجلس الرئاسي الليبي" الذي أصدر بيانًا اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من 9 أشخاص.. أين هؤلاء الآن؟".

جاء ذلك على خلفية، تصريحات مهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، على هامش منتدى شباب العالم، تناول فيها الوضع في ليبيا، وقال: "موقف مصر واضح من اتفاقية تركيا وحكومة فايز السراج، رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الليبية".

وأضاف الرئيس السيسي: "ليبيا والسودان أمن قومي لمصر، وهناك فرق بين التدخل وبين دعم الحل في ليبيا، وهناك دول تتدخل لتأخير الحل السياسي في ليبيا منذ اتفاق الصخيرات، مصر تدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، وموقفنا ثابت من ذلك".

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