أبوالغيط: 6 محاور للتحديات التي تواجه العالم

كتب - يوسف عفيفي:

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه توجد 6 محاور للتحديات التي تواجه العالم، موضحًا أن التهديدات التي يتعرض لها الشرق الأوسط معقدة.

وأضاف أبوالغيط، خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين"، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، التي عقدت صباح الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "على المستوى الشخصي أتصور في اللحطة دي هناك 6 محاور معقدة تهدد المجتمع الدولي".

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: "أولًا أكثر مشكلات ضاغطة هي الوضع في منطقة غرب آسيا وشرق المتوسط والمنطقة العربية وباب المدب والتعرض اللي حصل للنفط في السعودية والتصعيد ليس له معنى في شرق المتوسط والوضع بصفة عامة يؤدي إلى مواجهات مسلحة والتصدي لحافلات النفط وضرب المنطقة ويساعد على عمليات الإرهاب، وهذا محور أساسي".

وأشار إلى أن المحور الثاني يتعلق بعودة التنافس الحاد والمواجهة بين القوى العظمى بعد انتهاء الحرب الباردة عام 1990، موضحًا: "يبدو أن هناك مواجهات في شرق آسيا وهو ما يؤدي إلى تطورات على الممتوى الدولي حتى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بما يهدد حركة العولمة والتجارة الحرة في العالم".

وحذر أبوالغيط، من الحروب السيبرانية لأنه يستطع شاب أو جهاز أن يدخل على مجتمع ويدمره من الداخل: "يعني يواجهوا المصارف تضيع بأموالها، وحصل هجوم على إيران على 30 حساب، الخطر الأكبر هو الحرب المعلوماتية والرئيس ترامب يسميها "فيك نيوز" لأن الكثير من المحتوى الذي يتم ضخه على الشبكة العنكبوتية ضار للغاية ويهدد المجتمع من الداخل، على سبيل المثال نشر أخبار عن تطعيمات ضد الحصبة تؤدي إلى مشكلات أدت لتوقف الناس عنها فيصاب الناس بالشلل وهي حروب خطيرة للغاية".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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