السيسي يستقبل كبار ضيوف منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، كبار الضيوف المشاركين في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرح الشيخ، الذي يعقد على مدار أربعة أيام.

وحرص الرئيس السيسي على مصافحة كبار الضيوف، الماشركين في المنتدى، قبيل بدء فعالياته، مساء السبت.

وتبدأ جلسات المنتدى صباح غد الأحد، 15 ديسمبر، بمشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي

وينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وتضم قائمة الشخصيات الدولية، الحضور في منتدى شباب العالم، رؤساء عدة منظمات دولية كبرى، وهم:

أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، والسفير ناصر كامل، السكرتير العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، وهولين زاو، السكرتير العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وقو دون جو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

بالإضافة إلى ديفيد بيسيلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، ولي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وميجيل موراتيونس، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ووزير الخارجية الأسباني الأسبق (UNAOC)، ورافايل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.