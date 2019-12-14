السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ

كتب- محمد نصار:



تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقعة على مساحة حوالي 35 فدانًا، وتضم 4 كليات (الألسن واللغات التطبيقية - السياحة والضيافة - العمارة - الفنون والتصميم)، إلى جانب عدد من المبانى الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.



يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأت عملية إنشاؤها يوليو 2017، ومن المقرر أن تنتهي في مارس 2020، وهي موزعة على 3 فروع في محافظة جنوب سيناء بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم في مرحلتها الأولى 10 كليات، فضلًا عن إضافة 5 كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيسي بمدينة الطور.