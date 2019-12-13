برلماني: منتدى شباب العالم فرصة لإعداد كوادر مؤهلة للقيادة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم منبر دولي يهدف لخلق كوادر جديدة، قادرة على المشاركة في صناعة القرار السياسي، وتحقيق درجة عالية من الوعي تجاه العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على المستوى الدولي، من خلال عقد لقاءات تجمع الشباب من مختلف الجنسيات، لعرض كافة الآراء والأفكار والمقترحات، تجاه القضايا والمواقف السياسية.

وأشاد فؤاد، في بيان له، بحسن اختيار الموضوعات والقضايا التي ستكون محل مناقشة وبحث خلال المنتدى، فضلًا عن التركيز على الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والثورة الرقمية، التي تخدم التنمية في المجالات المختلفة، والتي لن يتعامل معها غير الشباب، فاعتبارهم الفئة الأكثر استيعابا للتطوير التكنولوجي.

ولفت إلى أن "منتدى شباب العالم فرصة لتبادل الأفكار والآراء، والتواصل المباشر بين القيادة السياسية والشباب المصري، وذلك من خلال فتح حوار حول التحديات التي تواجه الشباب، وآليات التعامل من قبل الحكومة لحلها، الأمر الذي يخلق حالة من الثقة المتبادلة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وذلك بعد تنفيذ توصيات كل منتدى أو مؤتمر على أرض الواقع".

وأضاف أن مؤتمرات الشباب حازت على إشادة الأمم المتحدة، وتم توصيل العديد من الرسائل للخارج بأن مصر، تسعى لتقديم كافة أشكال الدعم للشباب.