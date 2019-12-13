أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

مستشار رئيس الوزراء: القبض على الأم التي عذبت طفلها وصورته

04:18 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
مستشار رئيس الوزراء: القبض على الأم التي عذبت طفلها وصورته

هاني يونس

القاهرة - مصراوي:

أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، القبض على السيدة التي اعتدت بالضرب على ابنها وصورته انتقاماً من زوجها.

وقال يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الجمعة: "إلى كل من أرسل لي فيديو الأم التي تضرب ابنها وبتقوله قول لأبوك ييجي ياخدك... تم إرسال الفيديو لوزيرة التضامن الاجتماعي، التي كلفت فريق التدخل السريع بالتحرك الفوري، وبالفعل تم القبض على السيدة، وسيتم التحقيق معها في النيابة".

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو صادم لا يتجاوز دقيقة ونصف، يبدأ الفيديو بيد الأم وهي تضرب طفلها وتصوره خلال ضربه، حيث أجلسته على كرسي أمامها ثم بدأت في ضربه وكأنها تنتقم منه.unnamed

هاني يونس مجلس الوزراء وزارة التضامن الاجتماعي تعذيب طفل

الخبر التالى:

أول تحرك من "قومي الطفولة" في واقعة تعذيب أم لطفلها وتصويره
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان