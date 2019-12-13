الحكومة تنفي بيع لحوم فاسدة في المجمعات بأسعار مخفضة

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن بيع وزارة التموين لحومًا منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، وأن جميع اللحوم المتداولة بالمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن قرار تخفيض سعر اللحوم يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.

وفي السياق ذاته، تقوم الوزارة بحملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.

وأوضحت الوزارة أنها توفر السلع بكميات كبيرة تكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر سواء السلع التموينية المدعمة أو السلع التي يتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي في مختلف المحافظات، كما يتم طرح الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير كافة السلع والمنتجات في جميع المحافظات وكذلك القرى والنجوع.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

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