رئيسة "قومي المرأة": مراكز الاستضافة لها دور كبير في حماية المرأة المُعنَّفَة

كتبت- نور العمروسي:

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بالدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة غادة والي لحماية المرأة وتمكينها، مؤكدة أن مراكز الاستضافة لها دور كبير في حماية المرأة المُعنَّفَة وتقديم كافة الدعم لها من خلال توعيتها قانونيا، ومساعدتها لتخطي الآثار المترتبة على تعرضها للعنف نفسيا واجتماعيا.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المُعنَّفَة بمدينة السادس من أكتوبر عقب تطويره، الذي شهدته أيضاً نائب وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج، وعضوة المجلس أحلام حنفي ومقررة فرع الجيزة ماجدة محمود، وعدد من ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.

وأبدت الدكتورة مايا إعجابها الشديد بالتطوير الذي شهده المركز، لافتة إلى أن مراكز استضافة وتوجيه المرأة إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي وتهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.

وأضافت أن تلك المراكز تقدم الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر وإيوائهن وتوفير المأكل والملبس وخدمات التعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والإرشادية والمساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمستفيدات من خلال تدريبهن وتنمية مهاراتهن واستثمار طاقاتهن للتكيف مع المجتمع مهنيا وثقافيا. ​