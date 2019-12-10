إنجاز تاريخي.. فرج عامر يشيد بدور الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور هيئة الرقابة الإدارية، في مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله، مؤكدًا على أن دور الهيئة في مكافحة الفساد تاريخي.

وقال "عامر"، في بيان اليوم، إن هذه الهيئة الوطنية نجحت خلال الفترة من أول سبتمبر عام 2018 وحتى الآن، في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

فقد نجحت الهيئة في تنفيذ 720 قضية جنائية متنوعة تم إحالتها للنيابات المختلفة و143 قضية أخرى تم احالتها للتحقيق من خلال المسئولين بالدولة ومواجهة انحراف عدد 2849 موظفا عاما من خلال فحص الموضوعات وضبط أغذية فاسدة بكمية 1400 طن.

ووصف رئيس لجنة الصناعة، نجاح هيئة الرقابة الإدارية، من تحقيق عائد مادي للدولة بلغ حوالى 3.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيق وفر مادي بحوالي 5.99 مليار جنيه بالإنجاز التاريخي كبير للهيئة في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام ومواجهة الفساد.

إضافة إلى تلبية هيئة الرقابة الإدارية لـ (2246) مطلبًا لقطاعات الدولة المختلفة ومراجعة موقف (10266) موظفًا عموميًا مرشحًا لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة وإسهامها في حل مشاكل وشكاوى عدد 493 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.