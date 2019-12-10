أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية معدل التضخم سد النهضة الطقس هجوم فلوريدا التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

قرار جمهوري بإنشاء جامعة اللوتس في المنيا الجديدة

04:49 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
قرار جمهوري بإنشاء جامعة اللوتس في المنيا الجديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء جامعة اللوتس، على أن يكون مقرها مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 631 لسنة 2019، وتضمن أنه لا يجوز بدء العمل بالجامعة قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

وأشار القرار إلى أن الجامعة تضم 9 كليات، على أن يتم إنشاء كليات ومعاهد بحثة أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمنح الجامعة درجة الليسانس والبكالوريوس وبلومات التخصص والماجستير والدكتوراة، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.

السيسي جامعة اللوتس مدينة المنيا الجديدة الجريدة الرسمية قرار جمهوري

الخبر التالى:

مدير cscec الصينية: منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية أهم المشروعات بمصر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان