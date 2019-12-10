وزير الكهرباء: نعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الكهرباء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أنه سيتم إجراء تعديل على استراتيجية الطاقة المتجددة ليتم زيادة مزيج الطاقة عن 42٪ بحلول عام 3035، بعد اعتماد ذلك من مجلس الوزراء.

وأوضح أنه كان يتم التباحث مع شركة النويس، وهي الشركة الإماراتية التي تم توقيع اتفاقية إنشاء محطتي الشمس والرياح معها اليوم، لتكون بطاقة فحم، لكن تم استبدالهم بالطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن الطاقة المولدة من المحطتين الذين يتم إنشائها في كوم امبو ورأس غارب ستوفر الكهرباء لـ ٤٣٠ وحدة سكنية، وستخفض انبعاثات الكربون 880 ألف طن في العام، وستوفر 1800 فرصة عمل خلال تشغيلها.

وأوضح أنه يتم شراء الطاقة من المحطتين بأقل سعر شراء بمصر، الأولى ٣.١ سنتًا لكل كيلو وات ساعة رياح، و٢.٠٤٨ سنتًا لكل كيلو وات ساعة.​