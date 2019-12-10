أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية معدل التضخم سد النهضة الطقس هجوم فلوريدا التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

وزير الكهرباء: نعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

04:11 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
وزير الكهرباء: نعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الكهرباء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أنه سيتم إجراء تعديل على استراتيجية الطاقة المتجددة ليتم زيادة مزيج الطاقة عن 42٪ بحلول عام 3035، بعد اعتماد ذلك من مجلس الوزراء.

وأوضح أنه كان يتم التباحث مع شركة النويس، وهي الشركة الإماراتية التي تم توقيع اتفاقية إنشاء محطتي الشمس والرياح معها اليوم، لتكون بطاقة فحم، لكن تم استبدالهم بالطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن الطاقة المولدة من المحطتين الذين يتم إنشائها في كوم امبو ورأس غارب ستوفر الكهرباء لـ ٤٣٠ وحدة سكنية، وستخفض انبعاثات الكربون 880 ألف طن في العام، وستوفر 1800 فرصة عمل خلال تشغيلها.

وأوضح أنه يتم شراء الطاقة من المحطتين بأقل سعر شراء بمصر، الأولى ٣.١ سنتًا لكل كيلو وات ساعة رياح، و٢.٠٤٨ سنتًا لكل كيلو وات ساعة.​

محمد شاكر الكهرباء مؤتمر صحفي مجلس الوزراء

الخبر التالى:

الكهرباء توقع اتفاق مع شركة إماراتية لبناء محطتي كهرباء
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الملك سلمان يفتتح القمة الـ40: على منطقة الخليج أن تتحد بمواجهة إيران