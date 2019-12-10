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استقبال رسمي لرئيس جنوب أفريقيا بقصر الاتحادية- فيديو

02:12 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
استقبال رسمي لرئيس جنوب أفريقيا بقصر الاتحادية- فيديو

الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل ر

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية منذ قليل، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية، وجرى عزف النشيد الوطني للبلدين، وأجرى الرئيس السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا مباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية.

وقال الرئيس السيسىي، إنه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم، معربا عن ترحيبه بنظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والوفد المرافق له في زيارته الرسمية لبلده الثانى مصر، متمنيا له إقامة طيبة مثمرة.

السيسي قصر الاتحادية جنوب أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا

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