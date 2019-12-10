"الرقابة المالية" تتبرع بـ10 ملايين جنيه لمستشفى الحسين الجامعي

كتب - محمود مصطفى:

شارك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، في الاحتفالية التي نظمتها هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، والتي أقيمت أمس تحت عنوان "نبنى الجسور لا الحواجز Building Bridges not Walls"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء ومحافظ البنك المركزي.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه في إطار الدور الاجتماعي للهيئة وفي إطار المساهمة في تنمية المجتمع خاصة قطاع المستشفيات الذي يقدم خدمات طبية متميزة للمواطنين بالمجان، تقرر التبرع بشيك بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح مستشفى الحسين الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

من جابنه تسلم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، الشيك الخاص بالتبرع، ووجه خالص الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ولمجلس الإدارة على جهودها المخلصة والحثيثة نحو خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك ضمن حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة على التواجد والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.