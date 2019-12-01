المجلس القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع "ويل سبرينج"

كتبت- نور العمروسي:

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع شركة "ويل سبرينج" والتي مثلها خالد فوزي بصفته رئيس مجلس الإدارة، لدعم التعاون بين الجانبين في مجال النهوض بأفراد الأسرة من خلال تقديم الخدمات التدريبية للفئات المستهدفة من المجلس.

وأعربت مرسي عن سعادتها بتوقيع البروتوكول، مشيرة إلى أن المجلس تعاون مع الشركة، على مدار العامين الماضيين في تنفيذ العديد من الأنشطة، للنهوض وتأهيل الأسرة، منها 8 معسكرات في حي الأسمرات، ومن بينها معسكر "اكتشفني"، "أنا وماما"، و"أنا وبابا"، و"أنا وعائلتي"، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة في محافظة أسوان، وتنظيم معسكر للواعظات والراهبات وخادمات الكنائس.

وأكدت مرسي أن الهدف من توقيع البروتوكول، استمرار التعاون بين الجانبين في تنفيذ العديد من الأنشطة في مختلف المحافظات، من أجل النهوض بالأسرة المصرية.

من ناحيته، أعرب خالد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة "ويل سبرينج" عن تشرفه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة والأفكار الجديدة في حي الأسمرات وأسوان من أجل الأسرة، واستمرار هذا التعاون في باقي المحافظات، مشيرًا إلى أن ذلك يتماشى مع توجه الدولة بالاهتمام ببناء البشر والنهوض بهم.