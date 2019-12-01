"فؤاد": مشاركة مصر بمؤتمر "الأطراف 25" يدعم التفاوض بين الدول المتقدمة والنامية

كتب- محمد نصار:

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى العاصمة الإسبانية مدريد لرئاسة وفد مصر المشارك في اجتماعات مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الخامس والعشرين والمعروف باسم مؤتمر الأطراف 25 (COP25)، حيث تشارك فؤاد في اجتماع رؤساء الدول والوفود بالمؤتمر والذي ينظمه ملك إسبانيا والمقرر عقده يوم 2 ديسمبر.

ويكتسب هذا المؤتمر أهمية كبرى لأن المفاوضات ستعمل على إيجاد حلول سريعة للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بما لا يزيد عن 2 درجة مئوية حتى عام 2100، ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية المتزايدة والتي أصبحت تهدد كوكب الأرض وشعوب العالم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية هذه المفاوضات في التوافق بين الدول المتقدمة والنامية لبذل المزيد من الجهود للتصدي للتغيرات المناخية مشيرة إلى أن المشاركة في هذا المؤتمر تعد استكمالًا لدور مصر وما بذلناه من جهود لدفع ملف التكيف ضمن أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها بالجلسات خاصة بعد نجاحنا مع إنجلترا في قمة المناخ الماضية خلال سبتمبر الماضي في حشد أكثر من 110 دولة للإعلان السياسي وكذلك مصادر تمويل إضافية للتكيف من خلال شركاء التنمية.

وأوضحت فؤاد، أنه يجب أن يكون هناك توازن في عملية الإبلاغ عن ما تم من قبل الدول النامية وما يتم توفيره من تمويل من قبل الدول المتقدمة مضيفة: "رسالتنا أيضًا للعالم خلال هذا المؤتمر أن الشباب يلعب دورًا محوريًا في التصدي لقضية تغير المناخ وهذا الدور يتجسد في أن مصر خلال منتدى شباب العالم هذا الشهر تضع قضية تغير المناخ ضمن الأجندة الخاصة بها وذلك لرفع وعي الشباب بأثر تغير المناخ على الإنسانية".

وأكدت وزيرة البيئة، أنها تقدمت بالشكر للحكومة الإسبانية على استضافتها لهذا المؤتمر الذي كان من المزمع عقده في سانتياجو بتشيلي مشيدة بالترتيبات التي بذلتها الحكومة الإسبانية خلال وقت قصير لترتيب واستضافة كل الوفود الخاصة بهذا المؤتمر لضمان عقده في موعده المحدد.

وتشارك الدكتورة ياسمين فؤاد، في تلك الاجتماعات التي تهدف إلى حشد الجهود الدولية لدفع العملية التفاوضية، وإيجاد الحلول السريعة والعادلة لتلك القضية التي باتت تشغل العالم أجمع كما تم تشكيل وفد مصري من عدد من الوزارات والجهات المعنية بتغير المناخ للمشاركة بفاعلية في هذا المؤتمر الذي يتضمن العديد من الاجتماعات الهامة.