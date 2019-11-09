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    بنك ناصر يحسم الجدل بشأن تقسيط السيارة "نانو إيجيبت"

    07:21 م السبت 09 نوفمبر 2019
    بنك ناصر يحسم الجدل بشأن تقسيط السيارة "نانو إيجيبت"

    السيارة نانو ايجيبت


    القاهرة - أ ش أ:
    نفى الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، ما تردد مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقسيط البنك للسيارة "نانو إيجيبت".

    وأوضح فاروق في بيان اليوم السبت، أنه لا توجد أية تعاقدات أو إجراءات جرت بين البنك وأي من الجهات المسئولة بشأن طرح سيارة بتلك المواصفات في السوق.

    وأشار إلى أن الحديث عن توافر سيارة بهذه المواصفات غير منطقي؛ لأن الحصول على سيارة بتقسيط شهري 350 جنيهًا، يعني أن مدة التقسيط ستزيد على 10 سنوات، لذلك فكل ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، بخصوص دعم البنك وتمويله لسيارات "نانو".

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