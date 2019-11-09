نقابة الأشراف تهنئ المصريين بالمولد النبوي.. وتدعو للاقتداء بالسيرة العطرة

كتب- محمود مصطفى:

هنأت نقابة الأشراف، الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتوجهت بتهنئة صادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن على البلاد والعباد.

وذكرت النقابة في بيان لها اليوم بهذه المناسبة الكريمة إلى العالم الإسلامي، كل عام وأنتم في أفضل حال بهذه المناسبة الغالية على نفوسنا وقلوبنا، حلول ربيع الإشراقات والبركات الذي كان موعدا لمولد سيد ولد آدم، حبيبا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ولد في مكة المكرمة في هذا الشهر الكريم.

وواصلت النقابة: علينا أن نستغل المناسبة العطرة، لكي نهتدي بالرسول الكريم الرحيم، محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان قدوة حسنة في كل صفاته، رحيما بكل الأمة حيث أخبرنا عنه رب العزة، بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيان بشري تجسد في شخصه المريم، آيات الرحمة و الحكمة، مع الحنان المودة والرفق واللين.

واختتمت النقابة بأننا بهذه المناسبة الكريمة نتقدم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وإلى أمتنا العربية والإسلامية والمصرية قيادة وشعبا وحكومة، بأسمى التهاني والتبريكات.