"أمطار على مدينتين".. الأرصاد تعلن بيان حالة الطقس ليوم الأحد

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القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة

مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 29

شبين الكوم 19 28

طنطا 19 28

دمنهور 19 28

الإسكندرية 19 27

بلطيم 19 27

مطروح 16 27

السلوم 16 29

سيوة 14 29

بورسعيد 22 26

دمياط 22 27

الزقازيق 19 29

الاسماعيلية 18 29

السويس 18 28

العريش 16 27

رفح 15 26

رأس سدر 21 29

نخل 10 29

نويبع 21 28

طابا 19 27

كاترين 10 27

الطور 18 28

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 28

الفيوم 19 29

بنى سويف 19 29

المنيا 17 30

أسيوط 17 30

سوهاج 16 30

قنا 16 31

الأقصر 19 31

أسوان 19 32

أبوسمبل 19 31

الوادى الجديد 15 31

شلاتين 20 31

ابو رماد 21 30

حلايب 22 29

رأس حدربة 22 28