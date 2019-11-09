رغم استقرار الطقس.. "الأرصاد" سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مناطق حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر ستتعرض لأمطار غزيرة ورعدية حتى يوم الاثنين المقبل، بينما يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، حتى صباح الثلاثاء.

وأضاف صابر، لمصراوي، أن الاستقرار الجوي يصاحبة هدوء في سرعات الرياح بشكل كبير، ما يؤدي لتكون كميات كبيرة من الرطوبة على سطح الأرض، مما يتسبب في استقرار درجات الحرارة خلال فترات النهار، وتقل في الليل، فيصل متوسطها لـ19 درجة على أغلب الانحاء.

وأكد أن أبرز الظواهر الجوية هي انتشار الشبورة المائية بشكل كثيف على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة، وتتلاشي مع بداية سطوع أشعة الشمس.

وتابع: سجلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 27 درجة، والقاهرة 26 درجة، وشمال الصعيد 29 درجة وجنوب الصعيد 32 درجة.​