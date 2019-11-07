"مصر للطيران" تشارك في الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي بالكويت

كتب- طه عبيد:

شاركت مصر للطيران في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ٨٦ واجتماعات الجمعية العامة رقم ٥٢ للاتحاد العربي للنقل الجوي "الأكو"، والذي تم انعقادهما بمدينة الكويت في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، وذلك باستضافة من الخطوط الجوية الكويتية و بحضور رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران العربية الاعضاء بالاتحاد وبمشاركة أكثر من 300 من خبراء صناعة الطيران في العالم العربي والدولى.

وأكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعضو اللجنة التنفيذية للإتحاد العربي للنقل الجوي "الأكو"، ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقليل حجم الإنبعاثات من خلال كفاءة استخدام الوقود.

كما أضاف عادل أن هناك عدة عوامل أقرها الأمين العام للأكو حول مستقبل النقل الجوي تدعو للتفاؤل منها ثقة المسافر وأنّ مستوى خدمات شركات الطيران العربية هو من الأفضل في العالم، ووجود بنيةٍ تحتيةٍ من مطاراتٍ تتوسّع باستمرار لتلبّي احتياجات النموّ المستقبليّ، والموقع الجغرافي للمنطقة العربية وتقنية المعلومات التي مكّنت مسافري اليوم والغدّ من تخطّي أيّة حدود جغرافية بين البلدان ودعم الحكومات لدور النقل الجوي الجوهري في عملية التنمية المستدامة، والأخذ بعين الاعتبار عند التفكير بفرض ضرائب ورسوم على الطيران المدني، لما تسببه من أعباء مادية على شركات الطيران و بما ينعكس على مستوى جذب السياحة.

اعتمدت الجمعية العامة نتائج الترشيحات والتشكيل الجديد للأعضاء الذين تم انتخابهم لعضوية اللجنة التنفيذية حتي عام ٢٠٢٢.

يذكر أن الجمعية العامة رقم 52 للاتحاد العربي للنقل الجوي قد أعتمدت بعض القرارات الإستراتيجية والتى لها تأثير على صناعة النقل الجوي العربي والعالمي والتأكيد على دور قطاع النقل الجوي كعنصر رئيسيٍ للتنمية الإقتصادية من خلال تشجيع وتيسير حركة السياحة والتجارة بالمبادئ التي تأسست عليها شبكة النقل الجوي العالمية ، كما أكدت الجمعية العامة بضرورة تجنب اعتماد تدابير أحادية الجانب تتخطّى الحق السيادي للدول الأخرى والتي قد تؤثّر على التنمية المستدامة للنقل الجوي الدولي.

هذا بالإضافة إلى معاناة شركات الطيران من انتشار أنظمة حقوق المسافرين التي تتعارض في الكثير من الحالات مع اتفاقيات الطيران الدولية وتتخطى السّلطة القضائية للدول الأخرى، السلوك المشاغب على الطائرات الذي يسبّب إزعاجاً للركاب وشركات الطيران ويهدد سلامة الرحلات، ودعت الجمعية العامة جميع شركات الطيران باعتبار النظام العالمي لمنظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو بشأن التعويض عن انبعاثات الطيران الدولي "كورسيا"، الآلية الوحيدة للطيران الدولي المبنية على السوق، وكذلك التعامل مع التغيّر المناخي وكيفيّة تحسين أثرها البيئي.