بث مباشر| السيسي يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي

كتب - محمود مصطفى:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

يكرم الرئيس السيسي، خلال الحفل، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.