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    بث مباشر| السيسي يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي

    10:00 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    بث مباشر| السيسي يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - محمود مصطفى:

    يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

    يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

    يكرم الرئيس السيسي، خلال الحفل، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

    السيسي المولد النبوي وزارة الأوقاف مصطفى مدبولي أحمد الطيب

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